ايمن عودة يدين عملية القدس..

القدس المحتلة / سما /

ادان ايمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الداخل مساء اليوم عملية اطلاق النار في القدس المحتلة التي نفذها شادي بنا (40 عاما) من حيفا والتي ادت الى اصابة احد افراد شرطة الاحتلال بجروح.

وقال عودة في تغريدة على صفحته على "تويتر": ندين بشدة إطلاق النار. لا يمكن لمواطن في دولة اسرائيل استخدام السلاح. المواطنين العرب في الدولة اختاروا خوض المعركة بشكل مدني وديمقراطي صادق من اجل انهاء الاحتلال والوصول للسلام والمساواة ولن نقبل بطريق اخر".

واضاف " السلام هو مصلحة مشتركة وسيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل ، وليس الجيوب المحاطة بالمستوطنات والاحتلال". حسب قوله.

واستشهد البنا برصاص شرطة الاحتلال قرب المسجد الاقصى، ظهر اليوم الخميس، بدعوى تنفيذه عملية اطلاق نار.

وزعمت قوات الاحتلال ان الشاب فتح النار على احد افراد الشرطة، ما ادى الى اصابته بجروح طفيفة ، قبل أن يطلق الجنود النار عليه.