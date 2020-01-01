أشكنازي: حماس تتصرف بقسوة والوضع في غلاف غزة لا يطاق

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عضو حزب أزرق أبيض غابي أشكنازي، إن الوضع في مستوطنات غلاف قطاع غزة لا يطاق.



وأضاف أشكنازي وفق القناة 7 العبرية، أن أكثر من 1000 قذيفة أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية في العام الماضي، و15 فقط في الأسبوع المنصرم.



وتابع: "حماس تتصرف بقسوة، ومن المستحيل الاستمرار في هذا الواقع وهو بحاجة إلى التغيير، ولا يمكن أن يضل الجنوب رهينة لهذا السلوك وسيتعين عليها أن تختار بين الهدوء وإعادة الجنود مقابل تحسين للوضع الإنساني والاقتصادي، أم سنتصرف نحن بقوة، ولا يمكن أن نتخلى عن الجنوب وهذا غير مقبول بالنسبة لنا".



وحول ما يجري بالضفة قال أشكنازي "اعتقد أننا نشهد موجة تصعيد مماثلة للتي عشناها من قبل، بعد هدوء نسبي في القدس، وهذا لا يفاجئ الجيش، ومن غير المعتاد أن يواصل الجيش عمله في الضفة دون وقوع ضحايا".



واعتبر أشكنازي أنه هناك رابط بوجود صلة بين ما يحدث بغزة والضفة،