إعلام عبري يكشف: منفذ عملية الطعن بالقدس فلسطيني من حيفا اعتنق الإسلام مؤخرا

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس، عن هوية منفذ عملية باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وهو الشهيد شادي بنا 45 عامًا من سكان حيفا.

و قالت وسائل إعلام عبرية، إن منفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس الشرقية يوم الخميس شادي بنا، هو أحد سكان مدينة حيفا (شمال)، واعتنق الإسلام مؤخرا. كما نقلت الأناضول.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن التحقيق الأولي، أظهر أن المسلح "كان من مدينة حيفا الشمالية، وقد اعتنق الإسلام مؤخراً".

أما القناة العبرية (12) فقد أشارت إلى أن المهاجم، كان مسيحيا، قبل اعتناقه الإسلام.

وكانت شرطة الاحتلال، أشارت إلى أن المهاجم أطلق النار على عناصر من الشرطة الإسرائيلية، في منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة.

وأطلق عناصر شرطة الاحتلال النار عليه، ما أدى إلى استشهاده في المكان.