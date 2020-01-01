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بعد التطورات بالضفة والقدس.. بينيت يتوجه لوزارة جيش الاحتلال ويرفع حالة التأهب

الخميس 06 فبراير 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد التطورات بالضفة والقدس.. بينيت يتوجه لوزارة جيش الاحتلال ويرفع حالة التأهب


القدس المحتلة / سما /

 يعقد وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، جلسة مشاورات في مقر الوزارة، لتقييم الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، مساء يوم الخميس، إن  بينيت وصل إسرائيل بعد زيارة استمرت عدة أيام في واشنطن، مضيفة أنه توجه مباشرة إلى مقر وزارة الجيش في تل أبيب لتقييم الوضع.

في هذا الصدد، قرر الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في فرقة الضفة الغربية وتعزيز القوات؛ بسبب توتر الوضع الامني.

يأتي ذلك بعد سلسلة عمليات وقعت في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، حيث أصيب مساء يوم الخميس جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار بمدينة رام الله .

في غضون ذلك استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار قرب باب الأسباط في القدس ، كما نفذت عملية دهس ليلة الخميس، أسفرت عن إصابة 14 جنديا، في القدس.

#بينت #الجيش الاسرائيلي #الضفة الغربية #القدس #عمليات

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