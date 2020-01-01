  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية الدهس بالقدس

الخميس 06 فبراير 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية الدهس بالقدس


القدس المحتلة / سما /

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مساء اليوم الخميس منفد عملية الدهس في القدس التي وقعت صباح اليوم.
 
وكان فلسطينياً نفذ عملية دهس بسيارته قرب المسجد الأقصى أصيب خلالها 14 جندياً من لواء غولاني، بعد أن تجمعوا على إحدى الطرقات هناك لأداء اليمين عند حائط البراق قبل بدء عملهم في الجيش.
 
وزعم موقع 0404 العبري، أنه في أعقاب جهود استخبارية واسعة بذلها الجيش بالتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة والوحدات الخاصة تم اعتقال المنفذ عند مفترق غوش عتصيون.
 
وأوضح أنه في وقت سابق ضبط الجيش السيارة التي نفذ بها الفلسطيني العملية في بلدة بيت جالا بمدينة بيت لحم، واستمر في مطاردته حتى اعتقاله هذا المساء.
 
وقال المتحدث باسم الجيش، إنه تم نقل المنفذ إلى التحقيق لدى جهاز الشاباك، فيما ستواصل القوات عملها للحفاظ على الأمن في الضفة وإحباط العمليات.

#الجيش الإسرائيلي #عملية دهس #القدس

الأكثر قراءة اليوم

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في غزة قبل الانتخابات

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

أبو حسنة: شطب كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الأونروا بغزة خطأ فني

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

الأخبار الرئيسية

بعد التطورات بالضفة والقدس.. بينيت يتوجه لوزارة جيش الاحتلال ويرفع حالة التأهب

حماس والجهاد

الجهاد: إشعال كل المحاور بمنطقتنا الأداة الأصوب لمواجهة المؤامرة.. وحماس: كل الخبارات مفتوحة!

الرئيس

وزير اسرائيلي: السلطة ستنهار خلال أسبوع إذا أوقفت التنسيق الأمني.. والامن الاسرائيلي لن يتأثر!

23

إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار غرب رام الله وإغلاق حاجز "العنب"

222

في أقل من 24 ساعة.. (4) شهداء برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس