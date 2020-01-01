الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية الدهس بالقدس

القدس المحتلة / سما /

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مساء اليوم الخميس منفد عملية الدهس في القدس التي وقعت صباح اليوم.



وكان فلسطينياً نفذ عملية دهس بسيارته قرب المسجد الأقصى أصيب خلالها 14 جندياً من لواء غولاني، بعد أن تجمعوا على إحدى الطرقات هناك لأداء اليمين عند حائط البراق قبل بدء عملهم في الجيش.



وزعم موقع 0404 العبري، أنه في أعقاب جهود استخبارية واسعة بذلها الجيش بالتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة والوحدات الخاصة تم اعتقال المنفذ عند مفترق غوش عتصيون.



وأوضح أنه في وقت سابق ضبط الجيش السيارة التي نفذ بها الفلسطيني العملية في بلدة بيت جالا بمدينة بيت لحم، واستمر في مطاردته حتى اعتقاله هذا المساء.



وقال المتحدث باسم الجيش، إنه تم نقل المنفذ إلى التحقيق لدى جهاز الشاباك، فيما ستواصل القوات عملها للحفاظ على الأمن في الضفة وإحباط العمليات.