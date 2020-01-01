وزير اسرائيلي: السلطة ستنهار خلال أسبوع إذا أوقفت التنسيق الأمني.. والامن الاسرائيلي لن يتأثر!

القدس المحتلة / سما /

قال وزير داخلية الاحتلال "آريه درعي"، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية ستنهار خلال أسبوع حال أوقفت التنسيق الأمني.

وأضاف درعي، في حديث إذاعي، أن "التنسيق الأمني مهم لإسرائيل ولكنه أكثر أهمية للسلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "تهديد السلطة بوقف التنسيق لن يؤثر على الأمن الإسرائيلي كثيرًا، وأنه بإمكان الشاباك تدبر أمره بدون التنسيق".

ورفض "درعي" الإسهاب في الأسباب التي ستؤدي بالسلطة للانهيار حال أوقفت التنسيق قائلاً إنه لا يرغب بكشف المزيد.

وتحدث عن الفترة القادمة قائلاً إنه "يتوقع اشتداد العمليات مع التركيز على منطقة القدس، وذلك في تعقيبه على عملية الدهس التي وقعت الليلة في المدينة التي أصيب خلالها 12 جندي بجراح مختلفة".