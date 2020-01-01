أردوغان: موقف تركيا من صفقة القرن أجبر دول عربية على تغيير مواقفها

انقرة /سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف تركيا من صفقة القرن أجبر بعض الدول العربية على تغيير مواقفها من صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف ترامب أن هدف خطة ترامب (صفقة القرن) هي إضفاء الشرعية على سياسية دامت 70 عاماً من الاحتلال والتدمير الإسرائيلي لفلسطين، مشدداً على رفض تركيا لدعم أي خطة لا ترضي الفلسطينيين الذين وصفهم بالاشقاء.

وعرض أردوغان في كلمة ألقاها في العاصمة التركية أنقرة، خارطة فلسطين لسنة 1947 قبل الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بمعاونة الانجليز، والتغييرات فيها منذ ذلك العام ولغاية اليوم من خلال احتلال وضم "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن بعض الدول التي أطلقت تصريحات متناقضة حول خطة السلام الأمريكية المزعومة قد بدأت في اتخاذ موقف مختلفة عقب ردود أفعال الرأي العام، ورحب بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا تأييده لتلك الإجراءات.

وتابع: "أريد أن تكون هذه الحقيقة معروفة للجميع، إن قضية القدس هي قضية كرامة وشرف كل المسلمين، وإن القدس هي أيضا المدينة المقدسة للأديان السماوية الثلاثة".

وشدد على أن كل المحاولات الرامية إلى سلب الحقوق المشروعة لفلسطين والفلسطينيين محكوم عليها بالهزيمة، واعدا: "لن نوافق على الاضطهاد، كما فعلنا لغاية اليوم، سنواصل الدفاع عن فكرة إقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة، ومستقلة عاصمتها القدس على أساس حدود 1967".

يشار إلى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن "صفقة القرن" برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.