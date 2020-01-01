  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تجهز مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين

الخميس 06 فبراير 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تجهز مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين


غزة / سما/

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة بغزة مجدي ضهير، أن وزارة الصحة جهزت مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين بسعة 50 غرفة.

قال ضهير في تصريح صحفي له: هذه الغرف مجهزه بكامل الخدمات الصحية والفندقية، حيث سيتم حجر العائدين مده 14 يوم من تاريخ مغادرتهم للصين، مشيراً إلى أن هذه التجهيزات تأتي ضمن استعدادات وإجراءات الوزارة لمواجهة مرض "كورونا" الجديد.

يذكر إلى أن الصين أعلنت أن الأرقام التي تم تسجيلها، أمس الأربعاء، تظهر ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا"، حيث بلغت حالات الوفيات 563 حالة، وتم تسجيل 28018 مصاباً، فيما غادر 1153 شخصاً المستشفى.

#الصحة #قطاع غزة #فيروس كورونا #الصين

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في غزة قبل الانتخابات

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

أبو حسنة: شطب كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الأونروا بغزة خطأ فني

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

الأخبار الرئيسية

حماس والجهاد

الجهاد: إشعال كل المحاور بمنطقتنا الأداة الأصوب لمواجهة المؤامرة.. وحماس: كل الخبارات مفتوحة!

الرئيس

وزير اسرائيلي: السلطة ستنهار خلال أسبوع إذا أوقفت التنسيق الأمني.. والامن الاسرائيلي لن يتأثر!

23

إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار غرب رام الله وإغلاق حاجز "العنب"

222

في أقل من 24 ساعة.. (4) شهداء برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

33402

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة