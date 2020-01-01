الصحة بغزة تجهز مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين

غزة / سما/

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة بغزة مجدي ضهير، أن وزارة الصحة جهزت مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين بسعة 50 غرفة.

قال ضهير في تصريح صحفي له: هذه الغرف مجهزه بكامل الخدمات الصحية والفندقية، حيث سيتم حجر العائدين مده 14 يوم من تاريخ مغادرتهم للصين، مشيراً إلى أن هذه التجهيزات تأتي ضمن استعدادات وإجراءات الوزارة لمواجهة مرض "كورونا" الجديد.

يذكر إلى أن الصين أعلنت أن الأرقام التي تم تسجيلها، أمس الأربعاء، تظهر ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا"، حيث بلغت حالات الوفيات 563 حالة، وتم تسجيل 28018 مصاباً، فيما غادر 1153 شخصاً المستشفى.