الشرطة بغزة تتمكن من إلقاء القبض على مجموعة من لصوص المنازل

غزة / سما/

تمكنت المباحث العامة في مركز شرطة الزيتون بغزة، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مجموعة من اللصوص قاموا بالسطو على عدد من المنازل وسرقة أغراض من داخلها، قدرت بقيمة 22 ألف شيكل.

وأكد مسؤول قسم مباحث الزيتون، محمد الجدبة، أن عدة شكاوى تقدم بها مواطنين تفيد بسرقة تمديدات الأسلاك والإنارة واسطوانات غاز وترنسات كهربائية ومواد خام لدهان البيوت.

وأضاف الجدبة أنه تم استنفار جميع أفراد القسم للبحث عن اللصوص والتحري عن أماكن وجودهم وتم ضبط 3 مشتبه بهم خلال كمين تم إعداده لهم وخلال التحقيق معهم، و مواجهتهم بالأدلة اعترفوا على قيامهم بسرقة عدة منازل.

ونوه أنه تم إحضار عدة أغراض مسروقة من بيوت اللصوص وهي عبارة عن غواطس مياه وطبلونات و5 أزواج حمام وأسلاك كهربائية.

وأشار إلى أنه تم تحويل القضية لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، والتوصل إلى تفاصيل السرقة.