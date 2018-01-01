الرئاسة الفلسطينية تعلق على التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا..

رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، "التصعيد الإسرائيلي" الأخير الذي أدى الى مقتل 4 شبان فلسطينيين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إننا ندين التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة العشرات"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف أبو ردينة أن "صفقة القرن هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض، الأمر الذي سبق وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وأكدنا أن أية صفقة لا تلبي حقوق شعبنا ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل، ستؤدي حتما إلى هذا التصعيد الذي نشهده اليوم".

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من "هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته "سيقفون سدا منيعا في وجه كل هذه المؤامرات، وسيسقطونها كما أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات، وأن الرسالة التي يجب ان يفهمها العالم وفق الرؤية المجمع عليها، هو ما سيؤكده الرئيس محمود عباس في خطابه الهام أمام مجلس الأمن الدولي، سلام قائم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وقتل فلسطينيان، الخميس، في مدينة جنين في الضفة الغربية خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية بعدما قامت الأخيرة بهدم منزل أحمد قنبع في مخيم جنين والذي كان عضوًا في الخلية التي نفذت عملية قتل مواطن إسرائيلي في شهر يناير 2018.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا ثالثًا من مدينة حيفا الساحلية، الخميس، أطلق النار على أحد عناصر شرطة الحدود الإسرائيلية في منطقة باب الأسباط بالقدس، واصابه بإصابات طفيفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، مقتل فلسطيني رابع برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان إن "الفتى محمد سلمان الحداد (17 عاما) استُشهد برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي واخترقت قلبه في منطقة باب الزاوية بالخليل".