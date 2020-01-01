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مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي وقرب بيتونيا

الخميس 06 فبراير 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي وقرب بيتونيا


رام الله / سما /

 اندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالي، وعلى حاجز الــ17 في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادرة محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية والغازية والرصاص المطاطي صوب المتظاهرين، فيما اندلعت المواجهات في بيتونيا بعد إغلاق الاحتلال للطريق المؤدية إلى قرية عين عريك القريبة.

وجاءت المواجهات بعد أن اغلق الاحتلال طريق غرب رام الله بحجة تعرض أحد جنوده لإطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف" القريبة من قرية رأس كركر.

وعلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان المحتجين على صفقة القرن وجنود الاحتلال الذين استهدفوهم بإطلاق الاعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز.

#مواجهات #قوات الاحتلال #مدخل البيرة الشمالي #بيتونيا #رام الله

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