عريقات يبحث مع السفراء العرب لدى فلسطين المواقف العربية الموحدة ازاء صفقة القرن

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بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، السفراء العرب لدى دولة فلسطين، الموقف العربي الموحد اتجاه الخطة الأميركية الإسرائيلية "صفقة القرن".

جاء ذلك خلال لقاء عريقات، سفير المغرب عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، وسفير جمهورية مصر العربية عصام عاشور، وسفير المملكة الأردنية محمد أبو وندي، وسفير جمهورية تونس الحبيب بن فرح.

وأكد اللقاء المواقف العربية الموحدة والتي أساسها التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ونبذ كافة ما يتعارض مع هذه الأسس.