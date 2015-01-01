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السجن 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدانين بقضية إحراز مواد مخدرة

الخميس 06 فبراير 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أدانت محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي قاسم ذياب، والقاضي مها عبد العال، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري، المتهم (ر،س) والمتهم (و،ا) بتهمة إحراز مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد  بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.


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