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وزيرة الصحة تناقش مرض كورونا مع سفير الصين

الخميس 06 فبراير 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تناقش مرض كورونا مع سفير الصين


رام الله / سما /

أطلع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين جوا وي، وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، على آخر مستجدات الوضع الصحي في جمهورية الصين، وانتشار وباء "كورونا" المستجد وعدد الإصابات والوفيات، وآلية التعامل معه.

وقال السفير الصيني، حسب بيان لوزارة الصحة، إنه يجري العمل على حصر الوباء حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، من أجل الحد من انتشاره، ومن خلال رفع الجهوزية الصحية.

بدورها ذكرت وزيرة الصحة أن فلسطين حكومة وشعبا تقف إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وتتضامن معها، ومستعدة لتقديم كل الممكن من الدعم والمساندة في حصر وباء "كورونا" والقضاء عليه، ذاكرة حجم الدعم الكبير الذي توليه الصين لفلسطين، ووقوفها إلى جانبنا ودعمها في مختلف المجالات، لا سيما الصحية.

وقالت الوزيرة كيلة: إنها سترسل برقية تضامن لوزير الصحة الصيني، دعما لهم في مواجهة الوباء، ووقوفا بجانب جمهورية الصين الشعبية في كافة المواقف، تقديراً لمواقفهم العظيمة تجاه شعبنا الفلسطيني.

وشكرت السفير الصيني على التبرع الذي قدمته بلاده لفلسطين من أجهزة حاسوب، ودعم للقطاع الصحي على مر السنوات.

#الصحة #فيروس كورونا #الصين

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