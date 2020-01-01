في أقل من 24 ساعة.. (4) شهداء برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

غزة / سما /

استشهد 4 فلسطينيين في أقل من أربعة وعشرين ساعة، بأحداث متفرقة برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

ففي مدينة القدس استشهد ظهر يوم الخميس، شاباً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، أنّ ضابط في الجيش الإسرائيلي، أصيب بجراح طفيفة جراء اطلاق شاب النار عليه قرب باب الأسباط بالقدس، أدى لإصابته في يده نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما استشهد المنفذ بعد اطلاق النار عليه.

وفي مدينة جنين، استشهد شابين أحدهما ضابطاً في الشرطة الخاصة الفلسطينية، برصاص جيش الاحتلال، بعد تصديهم لجرافاته خلال اقتحامها لمخيم جنين لهدم منزل عائلة الأسير أحمد القنبع للمرة الثانية .

وأفاد مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، إن الشاب يزن منذر ابو طبيخ، وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، حيثُ استشهد خلال محاولة إنقاذ حياته.

واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.

وأفادت مصادر محلية، أنّ الرقيب اول في الشرطة الخاصة بمدينة جنين "طارق أحمد لؤي بدوان"، ااستشهد متأثراً بإصابته فجراً برصاص قوات الاحتلال، خلال تصديه لاقتحام المدينة لهدم منزل الأسير "أحمد أبو القنبع".

يذكر، أنّ وزارة الصحة برام الله أعلنت مساء يوم الأربعاء، عن استشهاد الفتى محمد سلمان طعمة الحداد 17 عاماً، برصاص قوات الاحتلال في الخليل.

وشهدت، منطقة باب الزاوية مواجهات عنيفة، مما اوقع عدد من الإصابات.