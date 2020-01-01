  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موقع عبري يكشف: لماذا لم يطلق الجنود النار على منفذ عملية الدهس بالقدس؟

الخميس 06 فبراير 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف: لماذا لم يطلق الجنود النار على منفذ عملية الدهس بالقدس؟


القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "وللا" الاخباري العبري بأن جيش الاحتلال فتح تحقيقاً في عدم إطلاق جنوده النار على منفذ عملية الدهس بالقدس، بعد دهسه 14 جندياً اثنين منهم بجراح خطيرة، قبل ان ينسحب من المكان.

و قال الموقع العبري إن الجنود في لواء غولاني الذين تم تجنيدهم في نوفمبر الماضي كانوا في حائط البراق وغادروا بعد أداء القسم إلى محطة المواصلات في القدس، وفاجئهم المنفذ من الخلف ودهسهم وتوقف ثم استدار ليدهس مرة أخرى ثم انطلق منسحباً باتجاه شرق القدس.

وكشفت التحقيقات ان الجنود لم يطلقوا النار نحو المنفذ، وادعى قادتهم أنه تم تجنيدهم مجدداً ولم يكونوا معتادين على هذا النوع من السيناريو في إسرائيل.

#الجيش الإسرائيلي #عملية دهس #القدس #جنود الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في غزة قبل الانتخابات

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

أبو حسنة: شطب كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الأونروا بغزة خطأ فني

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

الأخبار الرئيسية

23

إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار غرب رام الله وإغلاق حاجز "العنب"

222

في أقل من 24 ساعة.. (4) شهداء برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

33402

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

شهيد برصاص الاحتلال قرب الأقصى بدعوى تنفيذه عملية اطلاق نار

اولمرت

قناة عبرية: لقاء مرتقب بين الرئيس عباس وأولمرت لمعارضة خطة ترامب