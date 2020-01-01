موقع عبري يكشف: لماذا لم يطلق الجنود النار على منفذ عملية الدهس بالقدس؟

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "وللا" الاخباري العبري بأن جيش الاحتلال فتح تحقيقاً في عدم إطلاق جنوده النار على منفذ عملية الدهس بالقدس، بعد دهسه 14 جندياً اثنين منهم بجراح خطيرة، قبل ان ينسحب من المكان.

و قال الموقع العبري إن الجنود في لواء غولاني الذين تم تجنيدهم في نوفمبر الماضي كانوا في حائط البراق وغادروا بعد أداء القسم إلى محطة المواصلات في القدس، وفاجئهم المنفذ من الخلف ودهسهم وتوقف ثم استدار ليدهس مرة أخرى ثم انطلق منسحباً باتجاه شرق القدس.

وكشفت التحقيقات ان الجنود لم يطلقوا النار نحو المنفذ، وادعى قادتهم أنه تم تجنيدهم مجدداً ولم يكونوا معتادين على هذا النوع من السيناريو في إسرائيل.