إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار غرب رام الله وإغلاق حاجز "العنب"

رام الله / سما /

أصيب جندي إسرائيلي عصر اليوم الخميس، بجراح في عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله.



وأفادت القناة 20 العبرية أن فلسطينياً وصل إلى تقاطع U عند مستوطنة تلمون بمنطقة لواء أفرايم الإقليمي وفتح النار على المتواجدين هناك، مما أصيب أحد الجنود، ثم انسحب.



وحسب القناة 7 العبرية أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجندي أصيب بإطلاق النار من سيارة فلسطينية مارة برام الله، وانسحبت من المكان.



وأوضحت أن طواقم نجمة داوود الحمراء نقلت الجندي للعلاج ووصفت حالته بالطفيفة.



وأشار موقع 0404 العبري إلى أن قوات كبيرة من الجيش تم استدعاءها إلى مكان العملية.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اغلق حاجز العنب ومدخل قرية رأس كركر ببوابات حديدية عقب عملية اطلاق النار.

وقالت مصادر عسكرية وطبية إسرائيلية، في وفت سابق من اليوم الخميس، إن سيارة صدمت 14 جنديا إسرائيليا وشخصين آخرين في القدس في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس قبل أن يلوذ قائدها بالفرار.