عزون تشهد توتراً بعد استشهاد الشرطي طارق بدوان في جنين

جنين / سما /

شهدت بلدة عزون شرق قلقيلية توتراً شديداً بعد استشهاد الشرطي في القوات الخاصة طارق بدوان من عزون في مدينة جنين وتعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال أثناء تواجده في مقر الشرطة الخاصة.

وأكد شهود عيان، قيام شبان بإشعال الاطارات المطاطية وتجمهر العشرات من الشبان قرب منطقة المثلث داخل عزون، والدعوة لمسيرة داخل عزون عقب استشهاد بدوان.

وأضافوا: "جرت مواجهات قرب البوابة الشمالية المطلة على الطريق الالتفافي رقم 55، وقمع جنود الاحتلال الشبان الغاضبين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والمطاطي والحي.