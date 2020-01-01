  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعوات في بيت لحم لحذف تسجيل الكاميرات

الخميس 06 فبراير 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات في بيت لحم لحذف تسجيل الكاميرات


بيت لحم / سما /

 وجهت العديد من النداءات عبر بيانات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى المواطنين في بيت لحم بضرورة حذف كاميرات التسجيل قبل وصول قوات الاحتلال إليها، بهدف إفشال محاولات القوات الاسرائيلية تعقب منفذ عملية الدهس في القدس، حيث أعلنت القوات أنها عثرت على السيارة التي استخدمت في الحادثة.

وكانت أكثر من 30 آلية عسكرية لقوات الاحتلال توغلت للعديد من المواقع في بيت لحم وبيت جالا والدوحة والخضر، وعمل الجنود على اقتحام المحال التجارية ومصادرة الكاميرات المثبتة أمامها في إطار محالاوت التعرف على منفذ عملية الدهس في القدس، والتي أدت إلى إصابة 14 جندي من قوات جولاني.

#بيت لحم #كاميرات المراقبة #تسجيل الكاميرات

الأكثر قراءة اليوم

هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في غزة قبل الانتخابات

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

أبو حسنة: شطب كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الأونروا بغزة خطأ فني

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

الأخبار الرئيسية

23

إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار غرب رام الله وإغلاق حاجز "العنب"

222

في أقل من 24 ساعة.. (4) شهداء برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

33402

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

شهيد برصاص الاحتلال قرب الأقصى بدعوى تنفيذه عملية اطلاق نار

اولمرت

قناة عبرية: لقاء مرتقب بين الرئيس عباس وأولمرت لمعارضة خطة ترامب