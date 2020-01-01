دعوات في بيت لحم لحذف تسجيل الكاميرات

بيت لحم / سما /

وجهت العديد من النداءات عبر بيانات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى المواطنين في بيت لحم بضرورة حذف كاميرات التسجيل قبل وصول قوات الاحتلال إليها، بهدف إفشال محاولات القوات الاسرائيلية تعقب منفذ عملية الدهس في القدس، حيث أعلنت القوات أنها عثرت على السيارة التي استخدمت في الحادثة.

وكانت أكثر من 30 آلية عسكرية لقوات الاحتلال توغلت للعديد من المواقع في بيت لحم وبيت جالا والدوحة والخضر، وعمل الجنود على اقتحام المحال التجارية ومصادرة الكاميرات المثبتة أمامها في إطار محالاوت التعرف على منفذ عملية الدهس في القدس، والتي أدت إلى إصابة 14 جندي من قوات جولاني.