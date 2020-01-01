الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

غزة / سما /

قدم الإدعاء العام الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد المعتقل وليد سالم ديب (43 عامًا)، بتهمة الانتماء لحماس سابقًا ونقل أموال من ماليزيا إلى الحركة بغزة.

واعتقل ديب منتصف الشهر الماضي على حاجز بيت حانون "إيرز"، لدى محاولته السفر إلى الخارج.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن ديب كان ينشط في حماس وفي مجالها الدعوي ويلقي الخطب في المساجد، وتوجه إلى ماليزيا عدة مرات وتلقى دعم من جمعيات خيرية هناك ونقل الأموال إلى حماس.

وتضمنت اللائحة، اتهامات له بالاتصال بـ "عميل أجنبي" وتقديم خدمة لجهة غير قانونية، وغيرها من الاتهامات.

وطلب الإدعاء تمديد اعتقاله حتى استكمال الإجراءات القانونية ضده.