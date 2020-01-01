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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الخميس 06 فبراير 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، تسعة مواطنين من الضفة، رافقت ذلك مواجهات عنيفة في عدة مناطق تركزت في محافظة جنين.

وبين نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة تقوع قضاء بيت لحم وهما: أحمد إبراهيم العمور، وهو عضو اللجنة التنظيمية لحركة فتح في بلدة تقوع، وحسن رائد العمور.

كذلك جرى اعتقال لمواطنين من بلدتي الظاهرية والسموع قضاء الخليل وهما: بسام عبد الهوارين، وأيمن أحمد أبو عواد.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الفتى المقدسي مصعب أبو غزالة بعد يومين من الإفراج عنه، يُضاف إلى المعتقلين الفتى مصطفى كرامة من بلدة الرام، ومحمد نجيب من البلدة القديمة في القدس، وأحمد صفوان أبو فارس من رام الله، وأحمد أبو حلوق من جنين.

#نادي الأسير #الاحتلال

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