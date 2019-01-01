إفريقي يعيش داخل برميل بالهواء منذ 73 يوما

وكالات / سما /

يعيش المواطن الإفريقي فيرنون كروغر(52 عاماً) منذ 73 يوماً على التوالي داخا برميل على ارتفاع 25 متراً عن الأرض.

وصعد كروغر لأوّل مرّة إلى هذا البرميل نتيجة تحدٍّ بينه وبين رفاقه ليقترحوا عليه بعد ذلك تحطيم الرقم القياسي للجلوس في البرميل.

وكان هذا الإقتراح بادئ الامر بمثابة مزحة لكن سرعان ما تحوّلت إلى قصّة جدّية بعد أن علم كروغر أنّ رجلاً قد حطّم الرقم القياسي بالفعل ب64 يوماً في العام 1997 حيث لم يتمكّن أحد من تحطيم الرقم القياسي العالمي منذ ذلك الحين.

وبالفعل فقد قضى كروغر كل هذا الوقت في برميلٍ متّكلاً على أشخاصٍ يزوّدونه بالماء والطعام بواسطة سلّة وحبل. وبعد أن أمضى73 يوماً، يفكّر فيرنون اليوم في التوقّف عن هذا التحدي عند بلوغ اليوم الـ 78 على الأقل.

ومن جهته قال كروغر:" إنّه بالفعل أمرٌ محبطٌ لأنني لا أستطيع القيام بالكثير من الأمور وحدي وأحتاج دائماً إلى الإعتماد على أشخاص آخرين. فعلى سبيل المثال، النوم في هذا البرميل ليس سهلاً ويتعيّن عليّ الإستلقاء بوضعية الجنين."