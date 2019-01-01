  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

إفريقي يعيش داخل برميل بالهواء منذ 73 يوما

الخميس 06 فبراير 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إفريقي يعيش داخل برميل بالهواء منذ 73 يوما


وكالات / سما /

يعيش المواطن الإفريقي فيرنون كروغر(52 عاماً) منذ 73 يوماً على التوالي داخا برميل على ارتفاع 25 متراً عن الأرض.

وصعد كروغر لأوّل مرّة إلى هذا البرميل نتيجة تحدٍّ بينه وبين رفاقه ليقترحوا عليه بعد ذلك تحطيم الرقم القياسي للجلوس في البرميل.

وكان هذا الإقتراح بادئ الامر بمثابة مزحة لكن سرعان ما تحوّلت إلى قصّة جدّية بعد أن علم كروغر أنّ رجلاً قد حطّم الرقم القياسي بالفعل ب64 يوماً في العام 1997 حيث لم يتمكّن أحد من تحطيم الرقم القياسي العالمي منذ ذلك الحين.

وبالفعل فقد قضى كروغر كل هذا الوقت في برميلٍ متّكلاً على أشخاصٍ يزوّدونه بالماء والطعام بواسطة سلّة وحبل. وبعد أن أمضى73 يوماً، يفكّر فيرنون اليوم في التوقّف عن هذا التحدي عند بلوغ اليوم الـ 78 على الأقل.

ومن جهته قال كروغر:" إنّه بالفعل أمرٌ محبطٌ لأنني لا أستطيع القيام بالكثير من الأمور وحدي وأحتاج دائماً إلى الإعتماد على أشخاص آخرين. فعلى سبيل المثال، النوم في هذا البرميل ليس سهلاً ويتعيّن عليّ الإستلقاء بوضعية الجنين."

#برميل #افريقي

الأكثر قراءة اليوم

القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019

هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في غزة قبل الانتخابات

شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

مطالبًا بإلغاء أوسلو.. هنية: حماس مع موقف أبو مازن الرافض للصفقة الأمريكية ونريد تحول القول إلى فعل

الاحتلال يزعم: إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

الأخبار الرئيسية

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

شهيد برصاص الاحتلال قرب الأقصى بزعم تنفيذ عملية طعن

اولمرت

قناة عبرية: لقاء مرتقب بين الرئيس عباس وأولمرت لمعارضة خطة ترامب

نتنياهو : خلافات داخلية في الإدارة الأميركية أجلت الضم

k

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا