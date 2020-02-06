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شمس الكويتية تسافر للصين وتثير الجدل بتعليق ساخر: "جايالِك يا كورونا"!

الخميس 06 فبراير 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شمس الكويتية تسافر للصين وتثير الجدل بتعليق ساخر: "جايالِك يا كورونا"!


وكالات / سما /

ليس بالأمر الجديد على الفنانة الكويتية شمس أن تتصدر المشهد، فقد تابعها العديد واهتم بأخبارها شريحة واسعة في الوطن العربي، والسبب هو شخصيتها المميزة وتعليقاتها وإطلالاتها الجريئة والمثيرة للجدل في أغلب الأحيان.

وفي ظل انتشار فيروس الكورونا الذي تسبب بالذعر للملايين مؤخرًا، لم تعر الفنانة شمس أي اهتمام لكل التقارير والتحذيرات التي صدرت عن منظمات الصحة العالمية، وأثارت الجدل بعد أن أعلنت عبر إنستغرام أنها في طريقها إلى الصين البلد المنشأ للفيروس الخطير، وظهرت عند وصولها إلى المطار هناك في الصورة التي نشرتها، وكتبت بسخرية: "جايالك يا كورونا..الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة".

ولاقت صورة شمس تفاعلًا من جمهورها، حيث ظهرت شعبيتها من خلال التعليقات التي انهالت عليها، فمنهم من أوصاها بأن تأخذ حذرها وتتبع جميع الاجراءات الاحترازية تفاديًا للإصابة بالكورونا، ومنهم من قال لها أن تعدل عن قرارها خوفًا عليها.

والجدير ذكره، أن شمس كررت نفس السخرية من فيروس كورونا في وقت سابق، حيث ظهرت في فيديو وهي تتعلم رقص الدبكة، وأرفقت المقطع بتعليق: "الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل".

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#شمس الكويتية #كورونا

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