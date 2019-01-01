الدفاع المدني يحذر المواطنين من المنخفض الجوي القادم

رام الله / سما /

حذر الدفاع المدني، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الحالة الجوية خلال الايام القادمة، داعيا لتوفير كافة اشتراطات الوقاية، وذلك استنادا لتقارير دائرة الارصاد الجوية الرسمية والتي تشير لمنخفض جوي ماطر وعاصف نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل.

ودعا الدفاع المدني الى الالتزام بالإرشادات، داعيا للتحضير الآمن للمنخفضات الجوية واستخدام وسائل تدفئة آمنة، وتثبيت كل ما هو معرض للتطاير على أسطح المنازل وينتهي بتنظيف مصارف المياه للحد من تجمعها.

ودعا السائقين في ظل الصقيع والأنجماد السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها.

وشدد على عمل الاجراءات الاحترازية للحد من انغمار المنازل والمحلات التجارية ومواقف المركبات بالمياه سيما بالمناطق المنخفضة ومجاري السيول.

ودعا المواطنين لاخذ معلومات الحالة الجوية من مصادرها الرسمية وهي "الأرصاد الجوية الفلسطينية" للحد من التهويل والتضليل في حالة الطقس سيما عبر مواقع التواصل، داعيا للتبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياتهم وممتلكاتهم عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني "102" دون مبالغة واتكالية.