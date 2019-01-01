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سامسونغ تنشر صورة "Galaxy S20" بالخطأ..حذفتها لاحقا

الخميس 06 فبراير 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تنشر صورة "Galaxy S20" بالخطأ..حذفتها لاحقا


وكالات / سما /

نشرت شركة "سامسونغ" عن طريق الخطأ، صورا مسربة لهاتفها المرتقب "Galaxy S20".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإن سامسونغ نشرت صور الهاتف المرتقب على موقعها الإلكتروني، قبل أن تقوم بسحبها.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن إطلاق Galaxy S20 خلال الأيام المقبلة.

 ولفتت الصحيفة إلى أن الصور المنشورة والتي وثقتها بعض الشركات المهتمة بمجال التقنية، تؤكد عددا من المزايا التي تحدثت مصادر عنها سابقا، بما فيها كاميرا الصور الشخصية ذات الثقب والترتيب المحدث للكاميرا الخلفية.

ومن المتوقع أن يصل سعر جالاكسي اس 20 بنسخته العادية إلى 999 دولارا، فيما يصل الهاتف ذاته بنسخة "بلس" إلى 1199 دولارا، على أن يباع جالاكسي إس 20 بنسخة ألترا بمبلغ 1399 دولارا من المتجر الرسمي.

#سامسونغ #هاتف

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