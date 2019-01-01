المتاحف الصينية تفعل المعارض الالكترونية على الانترنت

وكالات / سما /

قدمت العديد من المتاحف في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين معارض رقمية وسط معركة البلاد ضد فيروس كورونا الجديد.

وذكرت لجنة البلدية للثقافة والتجارة أن متحف تشونغتشينغ الصين للمضائق الثلاثة على نهر اليانغتسي ومتحف تشونغتشينغ للتاريخ الطبيعي من بين المعارض التي ستفعل المعارض الالكترونية على الإنترنت.

ويمكن للزائرين عبر الإنترنت العثور على أدلة صوتية لأكثر من 30 معرضا وفيديوهات حول 10 معارض من خلال حساب ويتشايت الرسمي في متحف تشونغتشينغ الصين للمضائق الثلاثة على نهر اليانغتسي، ويمكنهم أيضًا القيام بجولات افتراضية لقاعة معرض عبر الإنترنت.

وقال مسؤول باللجنة إن خدمات المعارض عبر الإنترنت ستساعد في ترفيه حياة الناس بالمنزل.

وتم تعليق ما مجموعه 104 متاحف في المدينة بعد أن أودى تفشي فيروس كورونا الجديد بحياة مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد. ويُنصح الناس بالبقاء في المنزل لاحتواء انتشار الفيروس.