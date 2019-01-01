  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

المتاحف الصينية تفعل المعارض الالكترونية على الانترنت

الخميس 06 فبراير 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتاحف الصينية تفعل المعارض الالكترونية على الانترنت


وكالات / سما /

قدمت العديد من المتاحف في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين معارض رقمية وسط معركة البلاد ضد فيروس كورونا الجديد.

وذكرت لجنة البلدية للثقافة والتجارة أن متحف تشونغتشينغ الصين للمضائق الثلاثة على نهر اليانغتسي ومتحف تشونغتشينغ للتاريخ الطبيعي من بين المعارض التي ستفعل المعارض الالكترونية على الإنترنت.

ويمكن للزائرين عبر الإنترنت العثور على أدلة صوتية لأكثر من 30 معرضا وفيديوهات حول 10 معارض من خلال حساب ويتشايت الرسمي في متحف تشونغتشينغ الصين للمضائق الثلاثة على نهر اليانغتسي، ويمكنهم أيضًا القيام بجولات افتراضية لقاعة معرض عبر الإنترنت.

وقال مسؤول باللجنة إن خدمات المعارض عبر الإنترنت ستساعد في ترفيه حياة الناس بالمنزل.

وتم تعليق ما مجموعه 104 متاحف في المدينة بعد أن أودى تفشي فيروس كورونا الجديد بحياة مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد. ويُنصح الناس بالبقاء في المنزل لاحتواء انتشار الفيروس.

#الانترنت #الصين

الأكثر قراءة اليوم

القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019

هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في غزة قبل الانتخابات

شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

مطالبًا بإلغاء أوسلو.. هنية: حماس مع موقف أبو مازن الرافض للصفقة الأمريكية ونريد تحول القول إلى فعل

الاحتلال يزعم: إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

الأخبار الرئيسية

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

شهيد برصاص الاحتلال قرب الأقصى بزعم تنفيذ عملية طعن

اولمرت

قناة عبرية: لقاء مرتقب بين الرئيس عباس وأولمرت لمعارضة خطة ترامب

نتنياهو : خلافات داخلية في الإدارة الأميركية أجلت الضم

k

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا