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فوز هلال القدس على القوات في مباراة مؤجلة من دوري المحترفين

الخميس 06 فبراير 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز هلال القدس على القوات في مباراة مؤجلة من دوري المحترفين


القدس المحتلة / سما /

حقق هلال القدس فوزاً مهماً على نظيره القوات الفلسطينية بهدفين مقابل لاشيء ، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة، من منافسات دوري المحترفين، والذي جرى على استاد فيصل الحسيني، ليصل الهلال الى النقطة "22" ، والقوات تجمد رصده عند النقطة الثالثة .

وتقدم الهلال بهجمة سريعة ، سدد خلالها محمد باسم كرة ابعدها الحارس، الهلال فرض افضلية هجومية وسط تمركز دفاعي من جانب القوات، وفي الدقيقة "20" سدد محمد يامين كرة على دفعتين، طالت كرته المرمى.

وتكللت هجمات الهلال بهدف التقدم في الدقيقة "33"اثر كرة عرضية استلمها سامر الجندي امام المرمى واسكنها الشباك، تبديل للقوات دخول اللاعب يحيى قاضي مكان توفيق بني عوده، وعاد الهلال مرة اخرى وعزز تقدمه بهدف ثان ، عن طريق محمد باسم ، تجاوز المدافعين وسدد على يسار الحارس عبد العزيز ربيع.

الشوط الثاني : شهدت الدقيقة "55" اولى الفرص للقوات ، بعد ان تقدم يحىي القاضي وانطلق بالكرة ، وقبل أن يسدد تدخل احد المدافعين وابعد الكرة، وكاد القوات ان يقلص النتيحة، اثر كرة انطلق بها محمد عماد انفرد تماما بالمرمى، وسد كرة من فوق الحارس عويسات الذي عاد وحرم القوات من فرصة تقليص الفارق"77". وفي الربع الاخير من زمن اللقاء تحصل محمد يامين على بطاقة حمراء ليكمل الهلال اللقاء بعشرة لاعبين ، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين نظيفين .

ادار اللقاء يزيد ابو عرقوب وساعده خلدون ابو قبيطه، شفيق أخليل، ورابعاً اشرف قادوس مقيم الحكام ياسين صباحات ، وراقب اللقاء اللقاء مجدي.

#هلال القدس #دوري المحترفين #القوات الفلسطينية

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