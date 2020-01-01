رايولا يتوقع انفجار موهبة دي ليخت مع يوفنتوس

وكالات / سما /

قارن وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا موكله ماتييس دي ليخت مدافع يوفنتوس بالرسام الهولندي رامبرنت، مؤكداً أنه يثق في أنه سيتطور رفقة النادي الأبيض والأسود.

ويقوم رايولا على الدوام بتشبيه اللاعبين الذين يعمل على رعاية مصالحهم بالفنانين المشاهير، ويعتقد أن دي ليخت يحمل الكثير من صفات الفنان الهولندي وأنه قادر على أن يصبح من بين الأفضل في العالم.

وقال رايولا في حواره مع مجلة Sport Voetbal Magazine : “دي ليخت يُشبه رامبرنت..ولقد أثبت ذلك بمستواه في الفترة الأخيرة، فلقد أصبح مثل (لوحة دورية الليل) أمام عيني”.

أضاف رايولا : “سمعت بعض التقارير التي تقول أنه يعاني مع اليوفي ولكنني أراه يتطور فقط، فهذه هي أول تجربة له خارج هولندا وعليه أن يختلط بثقافة جديدة بعد أن كان معتاداً على الأجواء في أياكس”.

استطرد : “دي ليخت مثل ناقلة النفط..فلا يمكنك أن تتوقع منه أن يُغير اتجاهه المهني فجأة وينضم لفريق جديد بدون أن يأخذ وقتاً في التأقلم، إنه يتقدم باستمرار وبمجرد أن يقرر وجهته لا يمكن حينها إيقافه”.

وعن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الذي يعمل على إخراجه من النادي الإنجليزي قال : “بول بوجبا يشبه لوحات باسكيات، لقد كان جان ميشيل باسكيات فناناً مُعبراً للغاية ومتمرد بعض الشىء..تماماً مثل بول”.