اليونايتد سيدخل في أزمة مالية إن لم يتأهل لدوري الأبطال

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد مقبل على أزمة مالية كبيرة إن فشل الفريق في حجز مقعد بين المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، والتي تؤهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويعيش مانشستر يونايتد موسم سيء للغاية على صعيدي النتائج والأداء، فهو يحتل المركز السابع في سلم الترتيب بعد انقضاء 25 جولة على بطولة البريميرليج لهذا الموسم، وحصد 35 نقطة فقط من أصل 75 نقطة متاحة، أي أقل من النصف.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر يونايتد سيخسر 20 مليون يورو من قيمة العائدات التي تدخل عليه سنوياً من شركة أديداس إن لم يتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وذلك بحسب البنود المتفق عليها في عقد الرعاية بين الطرفين.

ما زال مانشستر يونايتد الأعلى دخلاً في إنجلترا رغم نتائجه السيئة في السنوات الأخيرة، لكن الفجوة مع الأندية الأخرى تتقلص موسم بعد الآخر، وقد تزداد الأمور سوءاً في حال فشل الفريق في حجز مركز بين رباعي المقدمة.

وأضاف التقرير أن إيرادات مانشستر يونايتد ستنخفض كثيراً في هذه الحالة، وتبلغ الإيرادات المتوقعة للموسم الحالي من 560 إلى 580 مليون يورو، علماً أن إيرادات العام الماضي بلغت 627 مليون يورو.

وما يجعل موقف الشياطين الحمر معقداً بشكل أكبر على الصعيد الاقتصادي يتمثل في المصاريف الكبيرة التي يدفعها النادي، فهو الأكثر دفعاً لأجور اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

وتأتي هذه الأزمة المالية على مانشستر يونايتد في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي بلاعبين من أعلى طراز، نظراً لنقص الجودة الذي يعاني منه المدرب أولي جنار سولشاير مقارنة بالفرق الكبيرة الأخرى.