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ديلي آلي : توتنهام يستحق أن يُتوج ببطولة

الخميس 06 فبراير 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديلي آلي : توتنهام يستحق أن يُتوج ببطولة


وكالات / سما /

أشاد ديلي آلي، نجم توتنهام هوتسبير، بالروح القتالية التي يتمتع بها نجوم السبيرز، مؤكداً على أن الفريق يستحق أن يفوز ببطولة.

وكان توتنهام قد تجاوز بصعوبة عقبة فريق ساوثهامبتون، وذكل بالانتصار عليه قلاقية أهداف لهدفين، في مُباراة الإعادة للجولة الرابعة لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم السبيرز بهدف مبكر سجله جاك ستيفنز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12 من المُباراة، ليعود الضيوف بهدفين عن طريق شين لونج و داني إنجز في الدقيقتين 34 و 72، ليُسجل توتنهام بعدها هدفين في الدقيقتين 78 عن طريق لوكاس مورا، وسون هيونج مين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وعن الصعود الدرامي، قال آلي، في تصريحات نقلتها صحيفة ستاندرد البريطانية :”هذا يقول الكثير عن الشخصية التي نملكها، عندما تدخل المُباراة بعد مواجهة قوية في الدوري نهاية الأسبوع (مباراة مانشستر سيتي) فإنه من السهل أن تخسر مُباراة كتلك”.

وتابع آلي حديثه :”نحن واحد من أقوى الفرق في العالم، ونستحق التتويج ببطولة، ولكن لا يوجد أحد سيمنحنا إياها، علينا مواصلة العمل، ليس فقط من أجلنا، ولكن للجمهور، علينا أن نفوز ببطولة”.

#توتنهام #ديلي آلي

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