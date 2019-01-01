برشلونة يُحدد أولوياته لخلافة ديمبلي

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، عن قائمة اللاعبين الذين يراقبهم برشلونة لضم أحدهم بشكل استثنائي خلال الموسم الحالي، بدلًا من المصاب عثمان ديمبلي.

ويمكن السماح لبرشلونة، بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال الموسم الحالي، رغم انتهاء الميركاتو الشتوي، ولكن يجب التأكد أن مدة غياب ديمبلي ستصل إلى 5 أشهر، كما أن اللاعب القادم لا بد أن يكون من داخل إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الإدارة الرياضية في برشلونة لديها قائمة تضم 3 لاعبين وهم لوكاس بيريز (ديبورتيفو ألافيس)، وبورخا إيجليسياس (ريال بيتيس)، وكريستيان ستواني (جيرونا).

وأشارت إلى أن بيريز يتمتع بالحظوظ الأكبر للانتقال إلى صفوف برشلونة، بسبب خبراته الكبيرة بالإضافة إلى قدرته على شغل مركز الجناح الأيمن.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد بيريز مع ديبورتيفو ألافيس 15 مليون يورو.

في المقابل، يأتي ستواني في الترتيب الأخير بقائمة اهتمامات برشلونة، لا سيما أن فريقه يلعب في الدرجة الثانية.