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قرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة يدخل حيز التنفيذ

الخميس 06 فبراير 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة يدخل حيز التنفيذ


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن سريان قرار الحكومة بمنع إدخال الخضار والفواكهه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية والذي جاء رداً على قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الامن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي وفق الاجراءات الفنية والقانونية المتبعة.


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