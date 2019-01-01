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العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

الخميس 06 فبراير 2020 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا


رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، مدينة بيت جالا شمال غرب بيت لحم، ودهمت العديد من المنازل، للبحث عن تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت على مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء بزعم انها لمنفذ عملية الدهس في القدس، كما استولت القوات على تسجيلاتٍ لكاميرات المراقبة من محال تجارية ومنازل على الشارع الرئيسي في بيت جالا.

واكد جيش الاحتلال ان هوية المنفذ معروفة لديه ويجري البحث عنه.

وأضافت المصادر أن مواجهاتٍ اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

ويأتي اقتحام بيت جالا بعد ساعاتٍ من تنفيذ عملية دهس في القدس، أسفرت عن اصابة عددٍ من جنود الاحتلال الاسرائيلي في ما تمكن منفذ العملية من الانسحاب من موقع العملية.


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