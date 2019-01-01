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حماس: ما يجري هو رد عملي على إعلان صفقة "ترامب التصفوية"

الخميس 06 فبراير 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ما يجري هو رد عملي على إعلان صفقة "ترامب التصفوية"


غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، ما يجري من "عمل مقاوم" ممتد على طول مناطق الضفة الغربية، والاشتباكات والمواجهات بين الجماهير وقوات الاحتلال من أقصى جنوب الضفة إلى شمالها، و"الفعل المقاوم في قلب القدس المحتلة" بمثابة رد الشعب الفلسطيني العملي على إعلان "صفقة ترامب التصفوية".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، في مقابل وهم الضم الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال والإدارة الأميركية، هناك قرار من كل شعبنا الفلسطيني بطرد المحتل من الضفة الغربية وقلع مستوطناته. كما قال.

وأضاف "جماهير شعبنا على الأرض هي التي ستحسم الصراع وستنتزع حريتها، وستدوس بأقدامها صفقة ترامب التصفوية".

وتابع "على كل مكونات الأمة أن تقف إلى جانب مقاومة شعبنا المشروعة، وأن توقف بعض الأطراف العربية تطبيعها من الاحتلال فهو إلى زوال".

وكانت حماس دعت في بيان لها بتصعيد المواجهات مع الاحتلال بعد استشهاد الفتى محمد الحداد في الخليل، ويزن أبو طبيخ في جنين، خلال مواجهات مع الاحتلال.


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