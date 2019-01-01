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الاحتلال يعتقل مواطنين ويهدم جدارا اسمنتيا في الخليل

الخميس 06 فبراير 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين، وهدمت جدارا اسمنتيا في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن بسام عيد الهوارين من بلدة الظاهرية، وعزام خليل شحادة من بلدة يطا، بعد أن داهمت منزليهما وغبثت بمحتوياتهما.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدة الظاهرية ومدينة الخليل ومخيم الفوار، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال، جدارا اسمنتيا قرب قرية الهجرة جنوب الخليل.

وذكرت مصادر اعلاميه  في الخليل، إن قوات الاحتلال، هدمت جدارا اسمنتيا يحيط بقطعة ارض مساحتها 12 دونما، محاذية لشارع بئر السبع قرب قرية الهجرة، تعود ملكيتها لمواطن من عائلة الكببجي، بحجة البناء بدون ترخيص.

 
#الاحتلال

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