حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط على فترات مما يزيد نسبة الغبار في الاجواء.

وفي يوم غد الجمعة تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار خلال ساعات النهار فوق معظم المناطق وتتوقف خلال ساعات ما بعد الظهر، وخلال ساعات الليل تعبر البلاد جبهة هوائية باردة، ويشتد تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق من جديد، كما تهب رياح قوية .

وفي يوم السبت يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وغائماً، وعاصفاً، وماطراً على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً، ويحتمل أن تصحب الامطار بزخات خفيفة من الثلج غير المتراكم فوق 1000 م، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الامطار والأمطار المتجمدة أحيانا، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر وصباح الاثنين تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير و يحذر من حدوث الانجماد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وحذر الراصد الجوي من :

1-خطر تشكل السيول والفيضانات

2-خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض

3-خطر شدة سرعة الرياح

4- خطر التزحلق على الطرقات