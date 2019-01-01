وسط إشتباكات مسلحة ... هدم منزل الاسير القنبع للمرة الثانية في جنين

رام الله / سما /

هدمت جرافات الاحتلال منزل الاسير احمد القنبع في حي البساتين بمدينة جنين فجر اليوم للمرة الثانية على التوالي، وسط اشتباكات وصفت بالعنيفة اصيب خلالها 10 شبان .

واندلعت مواجهات عنيفة في مدينة جنين عقب اقتحام جيش الاحتلال الذي اطلق الرصاص الحي والمغلف بالمطاط بكثافة نحو المواطنين، حيث اصيب 10 اشخاض برصاص الاحتلال الحي والمطاطي بمناطق متفرقة من الجسم ، ووصفت حالة 5 من المصابين بالخطيرة .

واندلعت اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال من عدة محاور بمدينة جنين ومخيمها، خلال عملية الهدم التي استمرت لـ 3 ساعات، الى جانب مئات الشبان الذين تصدوا لعشرات الاليات العسكرية بالحجارة والزجاجات الحارقة" . وكان الاسير القنبع اتهم بالمشاركة في العملية التي نفذها الشهيد احمد نصر جرار .

وجاءت عملية الهدم بعد رفض المحكمة العليا الاسرائيلية استئناف عائلة القنبع ضد قرار هدم منزلها للمرة الثانية