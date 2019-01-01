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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق

الخميس 06 فبراير 2020 06:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق


دمشق/وكالات/


تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الخميس، لصواريخ معادية من طائرات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا، وتم إسقاط عدد من الصواريخ.

وقال مصادر سورية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق في مرج السلطان، الكسوة، جسر بغداد، في محيط العاصمة دمشق وجنوب إذرع التابعة لمحافظة درعا، منوها بأن الدفاعات السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

من جهتها قالت وكالة "سانا" السورية إن "العدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت الطائرات الإسرائيلية عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع في درعا"


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