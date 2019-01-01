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استقالة مسؤول سوداني رفيع على خلفية لقاء البرهان نتنياهو

الخميس 06 فبراير 2020 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مسؤول سوداني رفيع على خلفية لقاء البرهان نتنياهو


الخرطوم / وكالات /


قدم مدير السياسية الخارجية بالمجلس السيادي السوداني رشاد فراج السراج استقالته، على خلفية لقاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في خطاب الاستقالة، الذي قدمه السراج للمجلس السيادي الانتقالي "بعد سنوات حافلة بالعطاء والبذل من أجل وطني وشعبي العظيم، أجد اليوم عسيرا ومستحيلا على نفسي الاستمرار في موقعي كمدير لإدارة السياسة الخارجية بأمانتكم الموقرة".

وأضاف: "يتعين علي أن أخدم في حكومة يسعى رأسها للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس الشريف، ويقتل أهلنا في فلسطين، ويعربد في أوطاننا العربية والإسلامية دون رادع".

وتابع: "إن أمانة التكليف تقتضي أن أقدم استقالتي قبل أن أرى أعلام الكيان الصهيوني ترفرف على سارية القصر الذي قتل فيه غردون (ضابط بريطاني قتله أنصار المهدي في الخرطوم عام 1885)، من قبل المجاهدين من أبناء السودان الأحرار، الذين قاتلوا وكلاء الاحتلال والاستعمار على مر العصور والأيام، وبذلوا دماءهم مهرا للحرية والانعتاق".

وختم السراج خطاب استقالته: "سأظل جنديا يخدم وطنه وشعبه في أي موقع فوق ترابه الطاهر".


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