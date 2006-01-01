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جيش الاحتلال ينشر منظومة ليزر على حدود غزة لتحييد البالونات المفخخة

الأربعاء 05 فبراير 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر منظومة ليزر على حدود غزة لتحييد البالونات المفخخة


غزة / سما /

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي منظومة ليزر على الحدود الجنوبية المحاذية لقطاع غزة، وذلك للتصدي للبالونات المفخخة التي تطلق من القطاع باتجاه البلدات الاسرائيلية في الغلاف.

وقالت قناة كان الإسرائيلية، إن الجيش نشر المنظومة بعد اجرائه تجارب ناجحة على منظومة ليزر قادرة على تحييد البالونات المفخخة التي تُطلق من قطاع غزة.

وفي 8 يناير من العام الحالي، كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، عن تطويره منظومة دفاعية جديدة، تعتمد في تشغيلها على تكنولوجيا حديثة.

وأكد الاعلام العبري، ان الاحتلال بصدد تطوير أنظمة اعتراض صواريخ وطائرات بدون طيار، تعتمد على اشعة الليزر، كما يمكن تنصيبها على بطاريات خاصة، او آليات متحركة.

وفي السياق، قال وزير الحرب نفتالي بينت، "إن مشروع الليزر الحديث سيجعل النظام الأمني أكثر قوة وتقدمًا"، مضيفًا ان قواته ستضع البطاريات الاعتراضية في شمال فلسطين المحتلة وجنوبها، بعد الانتهاء من إنتاجاها.

#حدود غزة #منظومة ليزر #الجيش الإسرائيلي #البالونات المفخخة #مستوطنات الغلاف #قطاع غزة #اسرائيل

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