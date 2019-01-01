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البكري يطلع وفداً أُممياً على أوضاع الخليل

الأربعاء 05 فبراير 2020 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يطلع وفداً أُممياً على أوضاع الخليل


الخليل / سما /

بحث محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم، مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك أوضاع محافظة الخليل.

وقدّم البكري لماكغولدريك والوفد المرافق شرحاً تفصيلياً عن واقع المحافظة على كافة المستويات، خصوصاً بعد إنهاء حكومة الاحتلال مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت.

وأشار البكري إلى خطة المحافظة في تمكين الشباب عبر مشاريع تشغيلية لتخفيف عبء البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية.

كما أشار البكري إلى توجهات الحكومة الفلسطينية لتفعيل الاستراتيجية العنقودية واعتمادها محافظة الخليل كعنقود صناعي في العام 2019. وسلّم الوفد نسخةً من الخطة الاستراتيجية 2030 التي أنجزتها المحافظة واعتمدتها الحكومة كجزء من الخطة الوطنية الحكومية.

على صعيد اخر، عبّر البكري عن أمله بأن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني بعد إعلان ما يُسمى صفقة القرن، وما يترتب عليها من امعان في سياسة الضم والتوسع وبناء البؤر الاستيطانية، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يقف خلف قيادته في طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أشاد ماكغولدريك بجهود المحافظة في إحياء البلدة القديمة وتعزيز صمود المواطنين لخلق ظروف أفضل للحياة فيها، لافتاً إلى أنه في إطار المزيد من الدعم الدولي للخليل سيزورها مرة أخرى قريباً، برفقة عدد من المانحين لإطلاعهم على الوضع القائم وتقديم مقترحات مشاريع ضمن خطة متكاملة تعتمد الأولويات فيها.

#الخليل #محافظ الخليل #وفد اممي

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