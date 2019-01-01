الرئيس يؤكد لعائلة شهيد الخليل "الحداد" دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه

الخليل / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد الفتى محمد الحداد (17 عاما) من الخليل، معزيا باستشهاده.

وتقدم الرئيس بتعازيه الحارة ومواساته القلبية لعائلة الشهيد وآل الحداد، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بأرضه ومدافعا عنها، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله في مقعد صدق عنده في أعلى عليين، ويلهم عائلته جميل الصبر والسلوان.

واستشهد الفتى الحداد في وقت سابق من مساء اليوم، عقب إصابته برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل.

وشيّعت جماهير غفيرة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، مساء اليوم، جثمان الشهيد الفتى محمد سلمان الحداد (17 عاما)، الذي ارتقى عصر اليوم، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات قرب باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الخليل الحكومي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الشهيد، قبل أن ينقل إلى مسجد عثمان بمنطقة وادي الهرية، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه.

ومن ثم انطلق الموكب باتجاه مقبرة الشهداء بضاحية البلدية، حيث ووري الجثمان الثرى وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.