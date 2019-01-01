محاضرات توعية شرطية في مدارس الفندقومية

جنين / سما /

نظمت الشرطة، اليوم، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في محافظة جنين سلسلة محاضرات توعية تثقيفية وأمنية شامله لمدارس بلدة الفندقومية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن المركز الشرطي المتنقل، بحضور المقدم عماد أبو الرب وبرفقته المقدم مهنا شعبان من التفويض السياسي والرائد ماهر أبو مويس من المركز الشرطي المتنقل والرائد إياد أبو الرب من فرع شرطة المرور، قدم محاضرات في مدارس بلدة الفندقومية لرفع مستوى الوعي لدى طلبة المدارس، إلى جانب الإسهام في تكوين ونشر الثقافة الأمنية.

وتحدث ضباط التوعية والإرشاد، في هذه الإدارات كل في مجال عمله وحسب اختصاصه، وقدموا محاضراتهم التي استفاد منها (160) طالباً وطالبة شملت كافة مدارس التربية والتعليم في بلدة الفندقومية، وهي: (بنات الفندقومية الثانوية وذكور الفندقومية الثانوية وذكور الفندقومية الأساسية)، وتمحورت حول التوعية بالسلامة المرورية والأجسام المشبوهة، والتعريف بالشرطة وأقسامها ومهامها، والجرائم الالكترونية وآفة المخدرات ومخاطرها.

من جهتها، ثمنت إدارة هذه المدارس دور الشرطة الريادي في تنظيم مثل هذه المحاضرات الهادفة إلى نشر التوعية والإرشاد، ولاقت الاستحسان من الطلبة المشاركين.