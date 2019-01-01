  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محاضرات توعية شرطية في مدارس الفندقومية

الأربعاء 05 فبراير 2020 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاضرات توعية شرطية في مدارس الفندقومية


جنين / سما /

نظمت الشرطة، اليوم، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في محافظة جنين سلسلة محاضرات توعية تثقيفية وأمنية شامله لمدارس بلدة الفندقومية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن المركز الشرطي المتنقل، بحضور المقدم عماد أبو الرب وبرفقته المقدم مهنا شعبان من التفويض السياسي والرائد ماهر أبو مويس من المركز الشرطي المتنقل والرائد إياد أبو الرب من فرع شرطة المرور، قدم محاضرات في مدارس بلدة الفندقومية لرفع مستوى الوعي لدى طلبة المدارس، إلى جانب الإسهام في تكوين ونشر الثقافة الأمنية.

وتحدث ضباط التوعية والإرشاد، في هذه الإدارات كل في مجال عمله وحسب اختصاصه، وقدموا محاضراتهم التي استفاد منها (160) طالباً وطالبة شملت كافة مدارس التربية والتعليم في بلدة الفندقومية، وهي: (بنات الفندقومية الثانوية وذكور الفندقومية الثانوية وذكور الفندقومية الأساسية)، وتمحورت حول التوعية بالسلامة المرورية والأجسام المشبوهة، والتعريف بالشرطة وأقسامها ومهامها، والجرائم الالكترونية وآفة المخدرات ومخاطرها.

من جهتها، ثمنت إدارة هذه المدارس دور الشرطة الريادي في تنظيم مثل هذه المحاضرات الهادفة إلى نشر التوعية والإرشاد، ولاقت الاستحسان من الطلبة المشاركين.

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019

بعد ان أحرجها و رفض مصافحتها.. بيلوسي تمزق خطاب ترامب (فيديو)

جهات أوروبية تعمل على بلورة رزمة خطوات ردا على قيام إسرائيل بضم المستوطنات وهي كالتالي ..

اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة صوب نتيفوت ومستوطنات الغلاف

لهذا السبب .. احد موظفي السلطة بغزة يقدم على احراق نفسه (صورة)

فيديو مروع .. مصرع شابين خلال بث مباشر على "فيسبوك" في مصر

تل أبيب: حماس تحاول العودة للواقع المتفجر بما في ذلك إشعال الحدود

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم: إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة قبل الانتخابات

مطالبًا بإلغاء أوسلو.. هنية: حماس مع موقف أبو مازن الرافض للصفقة الأمريكية ونريد تحول القول إلى فعل

هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة

شاهد.. الصحة: استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الخليل