حملة إبعادات جديدة عن المسجد الأقصى واعتقال مواطن من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، شابا من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بالتزامن مع إصدار قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى بحق آخرين، واستدعاء مقدسيين للتحقيق في مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نجيب وهو من سكان القدس القديمة، واستدعت الشاب جميل عيسى العباسي للتحقيق معه في مركز القشلة، وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب القدس.

وأوضحت المصادر أن ذلك تزامن مع إبعاد الحاجة ناهدة أبو شقرة وسماح محاميد من مدينة أم الفحم في أراضي عام 1948 عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر، وإبعاد جميل عيسى العباسي وحسام إياد العباسي لمدة أسبوع، على أن يعودا بعد أسبوع لاستلام قرار جديد.

وسلمت سلطات الاحتلال الشاب عرين الزعانين "25 عاما" مساء اليوم قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة اسبوع والمراجعة بعد اسبوع لاستلام قرار جديد، وهو من سكان حي واد الجوز بمدينة القدس.

في سياق متصل، أجلت سلطات الاحتلال محاكمة كل من: يوسف عابدين "18 عاما" والفتية إيهاب سكافي ونور غيث ومحمد شويكي ليوم الأربعاء المقبل، وهم من سكان حي الثوري ببلدة سلوان، وأفرجت عن الشابين سامر عبيد ووسيم عبيد من بلدة العيسوية.