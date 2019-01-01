وزير الثقافة السوداني: لقاء البرهان ونتنياهو خرق للموقف السوداني تجاه القضية الفلسطينية

الخرطوم /سما/

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرق للوثيقة الدستورية السودانية، وتجاوز للموقف السوداني الثابت على مر العهود تجاه القضية الفلسطينية والمناهض للتطبيع.

وكتب صالح عبر صفحته على "فيسبوك"، "موقفي من لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائم على نقطتين، الأولى: ان أخذ السيد رئيس مجلس السيادة أمر العلاقات الخارجية للسودان بيده والتقرير فيها بشكل متفرد، فيه خرق للوثيقة الدستورية وتجاوز لاختصاصات الجهاز التنفيذي. والثانية: إن التعامل مع إسرائيل بهذا الشكل والاجتماع المنفرد مع نتنياهو فيه خرق وتجاوز للموقف السوداني الثابت على مر العهود بأن لا تطبيع ولا علاقات مع إسرائيل إلا بعد الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وهذا موقف لا تملك أجهزة الحكم الانتقالي محدودة الصلاحيات تغييره، إنما يترك الأمر للمجلس التشريعي أو المؤتمر الدستوري والحكومة المنتخبة".