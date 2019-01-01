  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الثقافة السوداني: لقاء البرهان ونتنياهو خرق للموقف السوداني تجاه القضية الفلسطينية

الأربعاء 05 فبراير 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة السوداني: لقاء البرهان ونتنياهو خرق للموقف السوداني تجاه القضية الفلسطينية


الخرطوم /سما/

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرق للوثيقة الدستورية السودانية، وتجاوز للموقف السوداني الثابت على مر العهود تجاه القضية الفلسطينية والمناهض للتطبيع.

وكتب صالح عبر صفحته على "فيسبوك"، "موقفي من لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائم على نقطتين، الأولى: ان أخذ السيد رئيس مجلس السيادة أمر العلاقات الخارجية للسودان بيده والتقرير فيها بشكل متفرد، فيه خرق للوثيقة الدستورية وتجاوز لاختصاصات الجهاز التنفيذي. والثانية: إن التعامل مع إسرائيل بهذا الشكل والاجتماع المنفرد مع نتنياهو فيه خرق وتجاوز للموقف السوداني الثابت على مر العهود بأن لا تطبيع ولا علاقات مع إسرائيل إلا بعد الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وهذا موقف لا تملك أجهزة الحكم الانتقالي محدودة الصلاحيات تغييره، إنما يترك الأمر للمجلس التشريعي أو المؤتمر الدستوري والحكومة المنتخبة".

#السودان #البرهان #نتنياهو #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

بعد ان أحرجها و رفض مصافحتها.. بيلوسي تمزق خطاب ترامب (فيديو)

اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة صوب نتيفوت ومستوطنات الغلاف

جهات أوروبية تعمل على بلورة رزمة خطوات ردا على قيام إسرائيل بضم المستوطنات وهي كالتالي ..

لهذا السبب .. احد موظفي السلطة بغزة يقدم على احراق نفسه (صورة)

فيديو مروع .. مصرع شابين خلال بث مباشر على "فيسبوك" في مصر

تل أبيب: حماس تحاول العودة للواقع المتفجر بما في ذلك إشعال الحدود

تعرف على تكلفة مأدبة عشاء رؤساء العالم بالقدس

الأخبار الرئيسية

مطالبًا بإلغاء أوسلو.. هنية: حماس مع موقف أبو مازن الرافض للصفقة الأمريكية ونريد تحول القول إلى فعل

هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة

شاهد.. الصحة: استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الخليل

الرئيس يؤكد: لن نسمح لـ"صفقة القرن" بأن تمر وستنتهي كما انتهت كل المؤامرات

القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019