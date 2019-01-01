هنية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني.. اليك تفاصيله

غزة / سما /

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد خلاله الأخير رفض بلاده لـ"صفقة القرن" المزعومة.

وقالت الحركة في بيان، إن ظريف أكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها التام للمساهمة في التحرك الدبلوماسي والسياسي للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.

واعتبر ظريف، أن الصفقة "فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني والصف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

من جانبه ثمن، هنية، الموقف الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد هنية على "وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة الصفقة معززا بموقف عربي وإسلامي ثابت".

وأشار إلى أن" خطورة الصفقة وما تتضمنه من محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني".