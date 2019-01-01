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وفد من جامعة النجاح يزور معهد سيسمي في الأردن

الأربعاء 05 فبراير 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من جامعة النجاح يزور معهد سيسمي في الأردن


نابلس / سما /

 نظّم قسم الفيزياء في جامعة النجاح الوطنية زيارة علمية لمعهد المسرّع الضوئي الخاص بأبحاث العلوم التجريبية والتطبيقية في الشرق الأوسط (سيسمي).

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجامعة والمعهد وتعريف الوفد بالتقنيات والأبحاث التي يمكن إجراؤها في المعهد وفتح المجال لإجراء أبحاث مشتركة مع باحثين دوليين من خلال المعهد.

وتضمنت الزيارة جولة في المسارع والمختبرات العلمية التابعة للمركز، حيث تم اطلاع الباحثين على التقنيات المتبعة في مجالات الفيزياء والعلوم الحياتية والكيمياء وعلم المواد.

وضم وفد الجامعة د. هديل أبو الرب، عضو اللجنة الوطنية لإدارة مشروع السنكترون ورئيسة قسم الفيزياء، ود. منى حاج يحيى من قسم الفيزياء، ود. غدير عمر، رئيسة قسم العلوم الحياتية، ود. رائد كوني ود. سامر عبد الله ولبنا يدك من قسم العلوم الحياتية، ود. محيي الدين العسالي من دائرة الصيدلة، ود. إيهاب السركجي ود. سائد عبد الفتاح ود. حمد الله بعيرات من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سياسة قسم الفيزياء النهوض بالبحث العلمي من خلال التعاون المشترك بين أقسام وكليات الجامعة.

#جامعة النجاح #نابلس #الاردن

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