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تركيا: مقتل 23 شخصا بينهم رجال إنقاذ بانهيار ثلجي

الأربعاء 05 فبراير 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: مقتل 23 شخصا بينهم رجال إنقاذ بانهيار ثلجي


انقرة /سما/

 لقي 23 شخصا، اليوم الاربعاء، في ولاية "وان" جنوب شرق تركيا مصرعهم، نتيجة انهيار ثلجي على عشرات من رجال الإنقاذ، الذين أرسلوا للبحث عن ناجين بعد انهيار سابق في الموقع نفسه في منطقة على الطريق الواصل بين مدينة "وان" وقضاء "بهتشه سراي".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن حاكم محافظة "وان" محمد أمين بيلماز، انه "تم العثور على جثث رجال الإنقاذ ومدنيين، حيث تدخل رجال الإنقاذ بحثاً عن ناجين بعد انهيار ثلجي في الموقع نفسه يوم أمس".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية إنقاذ 30 شخصا من بين العالقين تحت الثلوج، وأن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في مكان الحادث.

#تركيا #مصرع #انهيار ثلجي

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