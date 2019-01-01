آلاف التونسيين يشاركون في وقفة ضد "صفقة القرن"

تونس /سما/

شارك آلاف التونسيين في وقفة احتجاجية ضد "صفقة القرن"، نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، أمام مقره في ساحة محمد علي، بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن "مدينة القدس لنا وليست لأحد سوانا أو غيرنا وستبقى كذلك ما بقينا".

بدوره، شدد سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم على أن الشعب التونسي يقف في نفس الخندق مع شقيقه الفلسطيني، ويؤكد أن حقنا مطلق في هذه الأرض.

ورفع المتظاهرون العلمين التونسي والفلسطيني، واللافتات المنددة بـ"صفقة القرن"، وبالتطبيع مع دولة الاحتلال، والتأكيد على ان القدس هي عاصمة دولة فلسطين.

وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النواب التونسي وممثلين عن الأحزاب التونسية والنقابات والاتحادات.