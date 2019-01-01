شاهد.. الصحة: استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الخليل

الخليل / سما /

استشهد مساء اليوم الاربعاء، فتى خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

واعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى محمد الحداد (17 عاما)، وذلك في اعقاب إصابته برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الخليل الحكومي: ان الشهيد الحداد وصل الى قسم الطوارئ وهو مصاب برصاصة في الصدر، وقد حاول الاطباء جاهدين إنعاشه، لكن اصابته ادت الى استشهاده.

وكانت مواجهات قد اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، قام خلالها الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة، ورد الجنود باطلاق الرصاص المطاطي والحي، ما ادى لاستشهاد الفتى الحداد.